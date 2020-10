Givi, arriva edizione limitata 50.6 Sport Deep

Novità in casa Givi con la presentazione del casco 50.6 Sport Deep, edizione limitata dell'integrale 50.6 Stoccarda. Rispetto al modello classico con cui condivide la medesima attenzione al comfort e alla sicurezza, il nuovo full face presenta degli aggiornamenti inediti, come la visiera con predisposizione per la lente antiappannamento Pinlock Max Vision, oltre ad un'ulteriore visiera a specchio in tinta con la calotta inclusa nella confezione.

In più, la versione Sport si chiude con un cinturino metallico anziché in plastica e grazie ad una pratica linguetta cucita all'interno dei guanciali, offre un rapido sistema di sgancio. Completano la dotazione di serie il visierino interno fumè, le prese d'aria frontali, due superiori e una sulla mentoniera, due estrattori superiori, il paravento e il paranaso. Stoccarda 50.6 Sport Deep è disponibile in sei varianti a doppio colore dal disegno graffiante: nero opaco/rosso, nero opaco/giallo, blu/rosso, nero opaco/argento, verde militare opaco/giallo e bianco/rosso/verde che riprende i colori della bandiera italiana. Le taglie vanno dalla XS alla XXL e il prezzo è di 189 euro.