FMI, nuovo simbolo celebrativo per 110 anni

Il logo celebrativo per i centodieci anni della FMi è una corona di alloro stilizzata, assieme a due date. Il simbolo appena svelato contiene la corona d'alloro per celebrare i successi del motociclismo italiano per celebrare i successi del nostro motociclismo, mentre le due date evidenziano la storia della Federazione Motociclistica Italiana.



Nello stile e nei colori, il logo celebrativo mira a ricordare le gesta dei pionieri e dei grandi campioni, ma anche ad abbracciare tutti i motociclisti che utilizzano le due ruote per passione. La scelta della data per la presentazione, ieri, ha una doppia motivazione: nato nel 1911, il Moto Club Italia, divenuto successivamente Federazione Motociclistica Italiana, l'8 ottobre di 110 anni fa organizzò il primo Campionato Motociclistico Italiano sul percorso Milano-Aprica-Milano.



Inoltre, fra poche settimane, il 1° novembre, si aprirà la Campagna Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento 2021 in occasione delle quali sulle Tessere FMI e su altri materiali apparirà, in evidenza, il logo celebrativo. Durante la presentazione è stato presentato anche il progetto del merchandising FMI. Sul sito store.federmoto.it è disponibile una collezione di abbigliamento e accessori interamente dedicata agli amanti del motociclismo. "Sono particolarmente orgoglioso di aver presentato il logo celebrativo dei 110 anni FMI - ha detto Giovanni Copioli, Presidente FMI - realizzato da un designer di fama internazionale come Aldo Drudi. Abbiamo voluto mettere in evidenza la storia e il prestigio della Federazione e di tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono ai successi del nostro motociclismo, sia dal punto di vista sportivo che dell'utenza. Se abbiamo potuto raggiungere questo traguardo storico il merito è, soprattutto, di Moto Club e Tesserati. Proprio a loro è dedicato il nostro merchandising, che consente a tutti noi di identificarci nella grande famiglia FMI".