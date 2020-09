Ducati, garanzia a 5 anni su tutti caschi Ducati by Arai

Si estende cinque anni la garanzia di Ducati per i suoi caschi prodotti in collaborazione con Arai.



L'iniziativa della casa motociclistica di Borgo Panigale è dedicata a un'ampia gamma di caschi con modelli e stili adatti a esigenze diverse, dalla pista all'off-road fino all'urban. Tra i prodotti soggetti all'estensione di garanzia ci sono il Ducati Corse Carbon 2, prodotto da Arai e decorato a mano da esperti artigiani, pensato per chi ama la guida sportiva. La calotta esterna, derivata dal modello RX-7V RC, è in fibra di carbonio di derivazione aeronautica fissata con una resina speciale.



Ampio campo visivo per affrontare la guida in ogni angolazione, meccanismo di apertura della visiera mutuato dall'automobilismo, ventilazione ottimizzata per la massima stabilità ed efficienza alle alte velocità e interno staccabile in tessuto anallergico sono alcune delle caratteristiche di questo casco top di gamma.



Il casco Ducati Corse V3 è invece disegnato da Drudi Performance in esclusiva per Ducati e realizzato da Arai sulla base del modello RX-7V. Look sportivo e grafica dinamica anche per il casco Ducati Corse Speed 2, disegnato sempre da Drudi Performance in esclusiva per Ducati e realizzato da Arai sulla base del modello RX-7V. Il casco Ducati Corse SBK 4 è sviluppato sulla base Arai Chaser-X ed è specifico per la guida sportiva.



La calotta in super fibra è robusta e leggera, la visiera VAS conferisce un ampio angolo visivo, le guancette interne si adattano perfettamente al viso e gli interni rimovibili e lavabili assicurano grande comfort. Garantiti a cinque anni sono poi anche i modelli Ducati Corse SBK 3, Black Steel, Ducati 77, Explorer e Explorer V2.