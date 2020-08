Akrapovič, nuovi scarichi per moto BMW Motorrad

Novità in casa Akrapovič, dove si allarga la gamma per moto BMW. L'ultimo modello introdotto per i veicoli BMW Motorrad da strada è infatti un sistema di scarico della Linea Slip-On in titanio per le BMW F900R e F900XR.



Composto da un manicotto della marmitta in titanio leggero, un tubo di collegamento in acciaio inossidabile e un presilenziatore, questo scarico dal nuovo design offre un risparmio di peso pari al 21,6% rispetto alla versione di serie.



Akrapovič ha voluto creare uno scarico esteticamente piacevole che si integrasse perfettamente con le linee specifiche delle due moto del marchio tedesco. In quest'ottica, la struttura piccola e compatta della linea Slip-On ha permesso di ottenere un aspetto sportivo simile a quello delle moto da corsa ed è completato da un terminale in fibra di carbonio che la rende più accattivante. Gli ingegneri Akrapovič hanno nuovamente creato un'acustica immediatamente riconoscibile e con piglio sportivo, pur nel rispetto dei requisiti dei motori Euro 5. Completamente omologato EC/ECE, il sistema prevede una semplice installazione plug-and-play, senza alcuna necessità di rimappatura. Il sistema di scarico della linea Slip-On è anche completamente compatibile con le borse laterali BMW e con il cavalletto centrale, per cui non è necessaria alcuna modifica. Inoltre, l'intero sistema può essere ulteriormente migliorato con l'aggiunta di un paracalore aggiuntivo in fibra di carbonio realizzato a mano.