BMW Motorrad, nuovi stili ed equipaggiamenti per 2021

Arriva una ventata di novità in casa BMW Motorrad, con i nuovi modelli di gamma per il 2021. Nuovi i colori e lo stile per le due ruote della casa dell'elica, così come sono numerose le novità sul fronte dell'equipaggiamento standard e opzionale. I modelli 2021 vedranno infatti l'introduzione di una serie di modifiche incluse nel programma BMW Motorrad e i modelli potranno essere ordinati a partire da domani.



Guarda le fotoBMW Motorrad

Cominciando dall'ammiraglia R 1250 RS, lo Style Sport in Austin Yellow è ora previsto con il nuovo colore del telaio in nero opaco, mentre l'Option 719 Stardust metallico è eliminato. L'ABS non è più disinseribile, si passa ad omologazione Euro 5, mentre il nuovo equipaggiamento opzionale prevede anche l'opzione Driving Modes Pro che include il controllo della coppia di trascinamento del motore. Il nuovo equipaggiamento opzionale Opzione 719 è invece previsto con vari pacchetti. La BMW R 1250 R ha con nuova vernice di finitura Mineral Grey metallico.



Pollux opaco metallico, Style Exclusive e Option 719 Stardust metal sono invece eliminate. La versione Style HP viene rinominata Style Sport. Anche in questo caso l'ABS non è più disinseribile e si passaggio all'UE-5. Per l'imponente K 1600 GT la nuova vernice Opzione 719 è in Mineral White Metallico mentre telaio e motore sono in nero per tutte le colorazioni. La retromarcia e la luce di svolta adattiva sono ora di serie, così come RdC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna. Tra le novità del nuovo equipaggiamento opzionale ci sono le barre di protezione del motore. Le nuove colorazioni 2021 della K 1600 GTL sono Manhattan Metallic, Style Elegance e Option 719 Mineral White metallic. Pollux metallic, Style Elegance e Option 719 Stardust metallic così come Option 719 Blueplanet metallico/avorio sono invece eliminati. Di serie anche qui l'ausilio di retromarcia, luce di svolta adattiva, RdC di controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna. Nuove colorazioni e novità sul fronte equipaggiamenti anche per K 1600 B, K 1600 Grand America, S 1000 RR, S 1000 XR. Non si sottraggono alle novità nemmeno la nuovissima R 18, ora con il nuovo equipaggiamento opzionale con Cruise control, F 900 R e F 900 XR.