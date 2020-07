Givi Trekker Alaska, pensate per i viaggiatori

Si chiama Trekker Alaska la nuova coppia di valigie laterali rigide in alluminio firmate Givi. Le valigie, pensate in modo particolare per i viaggiatori su due ruote, sono dotate di sistema di aggancio e sgancio Monokey, a differenza delle altre laterali in alluminio in gamma, in modo tale da permettere all'utente di montarle anche sulle moto fuori commercio. Le valige sono equipaggiate con un inedito sistema di sgancio dal telaio che avviene attraverso la rotazione di una manopola esterna dotata di cavo posta direttamente sotto la serratura. Inoltre un nuovo meccanismo ad uncino consente di inclinare la valigia in fase di carico per facilitare le operazioni in presenza di un bauletto di grosse dimensioni ed evitare cadute accidentali del bagaglio.

Le Trekker Alaska hanno capacità di 36 litri ciascuna, sono prodotte interamente in Italia in alluminio con trattamento meccanico per il corpo, acciaio inox per le cerniere di apertura, tecnopolimero rinforzato per i profili e presentano un design inedito e brevettato. La maniglia, utilizzabile anche con i guanti, è integrata nella cerniera di rotazione del coperchio, dove si trovano anche i 4 passacinghia, ricavati con graduali cambi di piano. Aprendo il coperchio si trovano diversi punti di presa per ottimizzare l'utilizzo dello spazio interno.

Completano le caratteristiche del prodotto il coperchio rallentato e completamente apribile senza l'impiego di cinghie o cavi di ritenuta per scongiurare l'effetto ghigliottina e la struttura leggera e resistente, in grado di assorbire le vibrazioni e proteggere il contenuto da polvere acqua e oli. Le nuove Trekker Alaska sono provviste di chiavi uguali, terzo cilindretto da montare sull'eventuale top case e sono disponibili in due versioni: la coppia Natural è venduta al prezzo di 568 euro, la coppia Black a 623 euro.