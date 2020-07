Bmw Motorrad, un roadshow per le strade d'Italia

Sarà un vero e proprio roadshow il Bmw Motorrad On The Road in partenza sabato. Con un totale di sette tappe lungo tutto il territorio nazionale, la casa dell'elica offrirà la possibilità di provare in diversi contesti stradali e paesaggistici la varietà della gamma attuale moto, dalla G 310 R all'iconica R 1250 GS, passando per le ultime arrivate in casa BMW Motorrad, la nuovissima S 1000 XR e le F 900 R e XR. Proprio per enfatizzare le caratteristiche dinamiche delle ultime nate di BMW Motorrad, le strade e i percorsi sono stati scelti ad hoc per il massimo divertimento di guida in totale sicurezza. In tutte le tappe ci saranno a disposizione i mondi Adventure, Roadster, Heritage e Sport per vivere l'esperienza al massimo, secondo le proprie preferenze.



La sicurezza è garantita e ogni tappa del tour si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. Nella pagina web del sito di BMW Motorrad Italia dedicata a questo evento sono spiegate dettagliatamente le misure tecniche e comportamentali che saranno adottate. Per evitare assembramenti è obbligatoria l'iscrizione ai Test Ride attraverso lo strumento digitale presente nella pagina web del roadshow. A seguito dell'iscrizione la segreteria organizzativa contatterà il partecipante per identificare lo slot di orario del Test Ride.



Le date ad oggi confermate sono quelle del 4-5 luglio al Passo Penice (PC), 4-5 luglio a Mondello (PA), 11-12 luglio al Passo della Raticosa (FI), 18-19 luglio a Montezemolo (CN), 18-19 luglio a Campo Imperatore (PE), il 25-26 luglio ai Colli Euganei (PD) e il 25-26 luglio a Rimini (RN).