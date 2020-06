Pirelli, pneumatici su misura per Superleggera V4 Ducati

Un equipaggiamento pensato apposta da Pirelli per la Ducati di serie più potente di sempre. Per raggiungere lo sfidante target prestazionale richiesto dalla Superleggera V4 Ducati, gli ingegneri Pirelli hanno sviluppato una versione speciale e personalizzata del pneumatico Diablo Supercorsa SP al fine di gestire le straordinarie prestazioni della Superleggera V4 e sfruttare al meglio il notevole carico aerodinamico dei profili alari che caratterizzano profondamente il design della motocicletta. La Superleggera V4 Ducati è l'unica moto al mondo omologata per uso stradale con telaio, telaietto, forcellone e cerchi realizzati completamente in fibra di carbonio. Il motore V4 di 90° è capace di erogare fino a 234 CV ed il peso più basso raggiungibile di circa 152 Kg evidenzia un impressionante rapporto potenza peso di 1,54 CV/kg. Un altro aspetto importante è quello dell'aerodinamica: grazie alle appendici aerodinamiche biplano e ad altri componenti in carbonio, la moto è in grado di garantire fino a 50 Kg di downforce, permettendo una migliore stabilità e accelerazione.



In qualità di partner tecnico e fornitore esclusivo di pneumatici, Pirelli ha lavorato a stretto contatto con Ducati durante lo sviluppo della Superleggera V4 e come già accaduto in passato, Ducati ha imposto a Pirelli scelte radicali dal punto di vista tecnico al fine di realizzare un pneumatico altamente innovativo. Il risultato è Diablo Supercorsa SP, sviluppato su misura, che rappresenta la massima espressione della tecnologia Pirelli racchiusa in un pneumatico dall'anima racing ma omologato per utilizzo stradale. Il pneumatico anteriore è monomescola, una soluzione che consente un rapido warm-up e una costanza di grip in ogni situazione. Il pneumatico posteriore è bimescola ed utilizza sulla spalla una mescola racing sviluppata nel Campionato Mondiale FIM Superbike. I fianchi si presentano come leggermente arrotondati a conseguenza del lavoro di totale ridisegno della struttura del pneumatico con l'obiettivo di gestire in modo superbo le prestazioni di cui la Superleggera V4 è capace. Infine, i fianchi sono colorati e riportano il logo Pirelli e Diablo in colore rosso.