Suzuki, torna in scena il V-Strom Tour 2020

Torna in scena il V-STROM Tour 2020 di Suzuki e le esperienze di guida sono già prenotatili online.



Le tappe della manifestazione si terranno presso molti concessionari della casa giapponese sparsi sul territorio italiano e gli appassionati potranno salire in sella alla nuova Sport Enduro Tourer di Suzuki e vivere un'esperienza in prima persona testando le sue qualità. L'iniziativa si articolerà su 26 date comprese tra il 5 giugno e il 27 settembre. In questa delicata fase di lento e progressivo ritorno alla normalità, Suzuki darà grande importanza al fatto che gli eventi del V-STROM Tour 2020 e i relativi test ride si svolgeranno in condizioni di sicurezza, oltre che nei limiti delle disposizioni di legge. Come già accade nelle quotidiana attività lavorativa delle concessionarie, saranno rispettate alcune importanti norme di sicurezza come il mantenimento delle distanze di sicurezza, l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali da parte dello staff e di tutti i partecipanti, disinfezione delle mani e accesso e partecipazione consentiti solo a persone in buona salute, senza febbre o altri sintomi. I test ride del V-STROM Tour 2020 si svolgeranno per lo più nei weekend e ogni turno di prova sarà all'incirca di 45 minuti complessivi. Ciascun giro su strada avrà una durata prevista di 30 minuti circa e si svolgerà su percorsi aperti al traffico, dietro un apripista dell'organizzazione Suzuki. Il test ride sarà preceduto da una breve sessione teorica di circa 10 minuti, utile per apprezzare appieno il funzionamento dei molti dispositivi elettronici di ultima generazione presenti nella ricca dotazione di serie della nuova V-STROM 1050XT. Il briefing, così come la fase di registrazione preliminare, si terranno in spazi che consentiranno l'adeguato distanziamento tra le persone, nel rispetto del protocollo ministeriale DPCM del 26 aprile 2020.



Partecipare al V-STROM Tour 2020 è molto semplice e per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito suzukitour.it e registrarsi online, selezionando quindi la data e il luogo in cui si desidera fare il test ride. Per ogni appuntamento il sito fornisce l'indirizzo esatto del luogo da cui partono le prove e consente di verificare subito la disponibilità di una moto nelle diverse fasce orarie previste per le uscite in strada, che durante la mattina vanno indicativamente dalle 9.30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 19.