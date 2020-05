Ducati Scrambler, c'è vincitore contest 'Custom Rumble'

È lo Scrambler 1100 FT customizzato dall'italiano Marco Graziani di CC Racing Garage la moto vincitrice della terza edizione di Custom Rumble, il contest organizzato da Scrambler e dedicato esclusivamente alle special della Land of Joy. La cerimonia di premiazione in live streaming, presentata dalla Scrambler Ambassador Dominika Grnova, è stata seguita da 16000 utenti. La giuria di esperti, composta dall'attore Nicholas Hoult, i piloti Chaz Davies e Andrea Dovizioso, il fondatore del BikeShed Dutch Van Someren e il customizzatore italiano delle Officine Rossopuro Filippo Barbacane, ha decretato la 'custom bike' vincitrice votando tra le cinque finaliste. La moto personalizzata da Marco Graziani del CC Racing Garage fa parte della categoria Bully, quella dedicata allo Scrambler 1100, che non poneva alcun vincolo sulla tipologia di moto o di stile. Il customizzatore romano è partito da uno Scrambler 1100 Special, del quale ha personalizzato colore, grafica, scarico e sella, preservando invece fanale, posteriore e serbatoio simili all'originale, perché da lui considerati gli elementi chiave di uno Scrambler. La special italiana aveva ricevuto il maggior numero di voti anche in fase di qualificazione, quando a votare erano stati quasi cinquemila utenti appartenenti alla community Scrambler Ducati. Il vincitore è stato premiato con un banco da lavoro Beta con incluso il kit completo di utensili, uno strumento prezioso e funzionale per continuare a trasformare le moto di serie.