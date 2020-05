Husqvarna, arrivano i nuovi scarichi firmati FMF

Gli impianti di scarico firmati FMF si uniscono alla famiglia Husqvarna Motorcycles. La casa motociclistica ha infatti annunciato la disponibilità per i propri veicoli di una nuova gamma di silenziatori ed espansioni ad alte prestazioni, destinati ai suoi modelli 2T da enduro e motocross. Inclusi nella vasta gamma degli Accessori tecnici di Husqvarna Motorcycles, gli impianti di scarico FMF regalano migliori prestazioni e maggior durata nel tempo ai propulsori della casa, oltre a conferire alle due ruote un aspetto 'factory'. Lo specialista californiano FMF ha una duratura relazione a livello globale con i team Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing e sfrutta le competizioni ai massimi livelli per testare e sviluppare continuamente impianti di scarico aftermarket di alta qualità, pensati per gli appassionati di off-road intenzionati a trarre il massimo da ogni loro uscita in fuoristrada. Le espansioni FMF Fatty e FMF Factory Fatty, invece, rendono più ampia, piena e regolare la curva di erogazione e sono realizzate in acciaio di alta qualità, durevole ed estremamente robusto. Capace di migliorare la trazione e di offrire una migliore risposta al comando del gas, lo scarico FMF Fatty prevede una finitura superficiale a base nickel, mentre la versione FMF Factory Fatty ha una superficie esterna non trattata per un look più 'corsaiolo'. Sviluppato specificamente per l'utilizzo nel motocross è poi il silenziatore FMF Powercore 2.1, che riduce il rumore ma non il suono, abbassando nel contempo il peso grazie al corpo esterno in alluminio. Il silenziatore FMF Titan Powercore 2.1 mantiene tutti i pregi del Powercore 2.1 ma con un peso ulteriormente ridotto grazie a corpo esterno e fondello realizzati entrambi in titanio.