Toyo Tire punta a pneumatici sempre più sostenibili

Una collaborazione tra Toyo Tire Corporation e il mondo dell'università punta alla sostenibilità dei pneumatici. Il produttore ha infatti annunciato un traguardo tecnologico ottenuto grazie alla collaborazione con l'Università di Toyama in Giappone, con la quale è stato perfezionato lo sviluppo di catalizzatori capaci di convertire l'anidride carbonica in butadiene ad alto rendimento.

Se l'anidride carbonica è un elemento naturalmente presente in natura, non estinguibile, il butadiene è un polimero che compone i pneumatici. Questo nuovo processo permette di ricavare il butadiene da origine non petrolifera e rappresenta un orizzonte produttivo eco-sostenibile.

Questa ricerca ha avuto bisogno di oltre sette anni di lavoro da parte di Toyo Tire Corporation e dell'Università di Toyama. Toyo Tire Corporation promuove inoltre l'utilizzo di materiali di derivazione naturale e altri materiali sostenibili per la gomma non soltanto per le produzioni di serie ma anche e soprattutto per il Motorsport, terreno di sviluppo e test delle prestazioni più importanti per uno pneumatico.

Riportando le conoscenze acquisite dalle prove in condizioni di guida impegnative, come una gara, alla tecnologia di produzione di massa, è possibile accelerare lo sviluppo di prodotti unici e ad alte prestazioni, con un'anima rispettosa per l'ambiente. Proprio in quest'ottica, Toyo Tire Corporation ha annunciato l'obiettivo di aumentare la percentuale di materiali sostenibili al 40% nella composizione degli pneumatici entro il 2030. (