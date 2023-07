Comincia da Panoramic i-Cockpit la metamorfosi di 3008

È un nuovo suv fastback a propulsione elettrica e, pur conservandone li nome 3008, dal prossimo settembre farà entrare il best seller di Peugeot in una diversa dimensione, quella della mobilità amica dell'ambiente. Ma nuovo 3008 - sottolinea la Casa del Leone - è anche un modello che porta ad un livello inedito la creatività del design, il piacere di guida e le prestazioni elettriche. Ed è anche il primo modello ad essere dotato dello spettacolare Panoramic i-Cockpit che rivoluziona il layout dell'abitacolo, l'aspetto della plancia e la funzionalità non solo del rapporto uomo-macchina ma anche di tutte le connessioni. Le dimensioni e le caratteristiche di Panoramic i-Cockpit - sottolinea Peugeot - illustrano perfettamente la metamorfosi di questo modello lasciando un segno indelebile grazie ad uno schermo panoramico curvo ad alta definizione da 21 pollici che fluttua sopra la plancia.

Nella futura 3008 tutto ciò sarà completato da un nuovo volante compatto e dagli i-Toggles, cioè gli interruttori virtuali, oltre che da un abbinamento di materiali inediti e finiture di alta qualità. L'equipe di Peugeot ha lavorato per reinventare gli elementi fondamentali della plancia e dei comandi principali e secondar, così da rendere 3008 e il suo Panoramic i-Cockpit una proposta unica sul mercato.

Nella nuova 3008 due dei tre elementi fondamentali dell'i-Cockpit - cioè l'head-up display e il grande touchscreen centrale - sono ora integrati in uno schermo panoramico curvo.

Questo è composto da un unico pannello ad alta definizione da 21 pollici che si estende dall'estremità sinistra della plancia fino alla console centrale.

L'effetto di galleggiamento del display sopra la plancia è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a Led sotto lo schermo. Posizionato in modo da garantire un'ergonomia ottimale, questo schermo panoramico è leggermente orientato verso il conducente, pur rimanendo perfettamente accessibile al passeggero.

Sul lato sinistro dello schermo panoramico, il quadro strumenti raggruppa, sopra il volante compatto, tutte le informazioni relative alla guida (velocità, indicatori della potenza, aiuti alla guida, flusso di energia, ecc.). Sul lato destro dello schermo panoramico, al centro della plancia, la sezione touch-screen è invece accessibile sia al conducente che al passeggero. Può essere utilizzata per gestire funzioni come climatizzazione, navigazione, multimedia, connettività.

La parte centrale della plancia del prossimo 3008 ospita gli i-Toggles, pulsanti sensibili al tatto completamente personalizzabili che possono essere personalizzati per fornire un accesso rapido a ben 10 funzioni preferite dell'utente, come chiamare un numero telefonico, avviare la navigazione verso una destinazione frequente, sintonizzare la radio su una stazione preferita o impostare una temperatura ideale per il climatizzatore.

La consolle centrale risulta ariosa e priva di ingombri, ideale per aumentare lo spazio disponibile per l'alloggiamento della ricarica wireless degli smartphone e naturalmente per riporre oggetti ed effetti personali. Ciò è stato reso possibile dallo spostamento del selettore del cambio automatico sulla plancia, ora posizionato a destra del volante, proprio accanto al pulsante di accensione/spegnimento dell'auto. Perfettamente ergonomico, consente di accedere facilmente alla gestione del cambio e di avviare / spegnere l'auto con un unico gesto intuitivo.

Nel suv fastback 3008 che verrà svelato a settembre continuerà ad esserci un volante di dimensioni ridotte - da sempre elemento fondamentale dell'i-Cockpit - ma ampiamente rielaborato per offrire una sensazione di guida e un confort ancora maggiori. Il design è più moderno con il cuscino centrale ridisegnato, più piccolo e isolato dalle razze del volante, per conferire un effetto flottante simile a quello dello schermo panoramico della plancia. Inoltre i comandi situati sul nuovo volante sono con feedback tattile.

Hanno la caratteristica di rilevare automaticamente le dita del conducente, ma di eseguire il comando solo quando vengono premuti, per evitare attivazioni non volute. Indito anche il devioluci dietro al volante, sottile ed elegante. La forte attrattiva e il carattere tecnologico dell'abitacolo di nuovo 3008 sono esaltati anche dall'illuminazione ambientale che si estende su tutta la larghezza della plancia e dei pannelli delle porte. Luci che si riflettono su un elegante rivestimento in vero alluminio, personalizzabile in otto colori diversi. Le decorazioni in tessuto si abbinano alle finiture in alluminio, creando una combinazione unica di materiali di alta qualità.