Toyota annuncia batterie bipolari per elettriche da 1000 km

Grazie a un nuovo tipo di batterie agli ioni di litio di tipo bipolare, le Toyota elettriche del futuro saranno in grado di percorrere sino a 1.000 chilometri con un pieno di energia, con costi di produzione inferiori del 20% e tempi di ricarica contenuti in 20 minuti.

Questa tecnologia innovativa, presentata nel corso del Toyota Technical Workshop 2023, è destinata a equipaggiare i veicoli EV della Casa delle Tre Ellissi a partire dal 2026. Per ottenere tali risultati, migliori quasi del doppio per quello che riguarda le percorrenze, si sfrutta una maggiore densità delle celle.

Già annunciata anche una versione "economica" e più "popolare" di questi accumulatori in variante al nichel, destinata a equipaggiare le auto ibride. Garantirà percorrenze comunque superiori del 20% rispetto alle batterie convenzionali sttuasi, con tempi di ricarica di 30 minuti e costi di produzione diminuiti del 40%, grazie anche all'impiego di un minor numero di componenti (da un quinto sino a un quarto).

Proprio questa ultima variante, con l'arrivo delle pile al nichel di nuova generazione, beneficerà di un ulteriore incremento delle percorrenze del 10% e di una riduzione dei costi di un altro 10%, per tempi di ricarica che dovrebbero scendere a 20 minuti.