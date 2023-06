PowerCo punta a batterie sostenibili e competitive

PowerCo SE sta pianificando l'introduzione di un processo produttivo completamente nuovo nelle proprie gigafactory in Europa e in Nord America. La nuova tecnologia incrementerà in modo significativo l'efficienza e la sostenibilità della produzione in serie di celle batteria.

L'azienda del Gruppo Volkswagen dedicata al business delle batterie, con sede a Salzgitter in Germania, lavora per industrializzare il processo di rivestimento a secco, il cosiddetto Dry Coating, che consente una riduzione del consumo energetico di circa il 30%.

"Tecnologie come il Dry Coating - ha commentato Thomas Schmall, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per la tecnologia e presidente del consiglio di sorveglianza di PowerCo SE - dimostrano l'abilità tecnologica di PowerCo. Abbiamo il know-how necessario e gli esperti giusti per portare la produzione di celle a un nuovo livello e offrire ai nostri clienti vantaggi significativi in termini di costi. Il nostro obiettivo è produrre batterie sostenibili a costi competitivi".

PowerCo e Koenig & Bauer hanno firmato un accordo di sviluppo congiunto. Insieme metteranno a punto una pressa a rulli per il rivestimento a polvere degli elettrodi su larga scala. La procedura di Dry Coating consente di produrre elettrodi eliminando le fasi di rivestimento 'a umido' e successiva essicazione, che comportano costi elevati.

Con il nuovo procedimento, la parte più dispendiosa dal punto di vista energetico della produzione di celle e l'utilizzo di solventi chimici non sono più necessari. PowerCo sta già testando e ottimizzando la tecnologia in una linea pilota presso uno dei propri laboratori nel nord della Germania. In qualità di azienda specializzata nei processi di stampa, Koenig & Bauer svilupperà una macchina per la verniciatura a polvere industriale.

Secondo le stime di PowerCo, la nuova tecnologia ha il potenziale per risparmiare circa il 30% di energia e il 15% di spazio all'interno dell'impianto e, quindi, centinaia di milioni di euro in costi di produzione all'anno. "Il rivestimento a secco - ha spiegato Frank Blome, Ceo di PowerCo SE - è per la produzione ciò che la cella allo stato solido è per il prodotto, ovvero una vera e propria rivoluzione. Se implementato con successo su larga scala, ci garantirà una posizione unica sul mercato e chiari vantaggi competitivi".