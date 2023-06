Bosch accelera sul fronte dell'intelligenza artificiale

Bosch prosegue nella sua strategia di costante impegno nell’ambito dell'intelligenza artificiale (iA) che, secondo quanto indicato dal colosso tedesco dell’innovazione e dei servizi, negli ultimi cinque anni, potrebbe portare a ricavi in questo settore per un miliardo di euro. I risultati più importanti saranno relativi alla tecnologia dei veicoli, alla loro produzione e alla circolazione. Lo confermano le oltre 1.000 domande di brevetto su applicazioni dell’intelligenza artificiale depositate negli ultimi 5 anni e gli importanti recenti sviluppi tecnologici nell'area dell’iA generativa e dei cosiddetti modelli di base (come ChatGPT) che offrono opportunità del tutto nuove come la generazione di codici software, testi, immagini e musica.

"Le scoperte tecnologiche stanno aprendo un capitolo completamente nuovo nel settore dell’iA - afferma Tanja Rückert, membro del consiglio di amministrazione e chief digital officer di Robert Bosch GmbH - un progresso che influenzerà quasi tutti i settori della società così come i processi nelle aziende. Vogliamo sfruttare questo potenziale per Bosch, sia per i nostri clienti che per i nostri dipendenti”. Entro la fine di quest'anno, tutti i prodotti e le soluzioni di Bosch conterranno l'intelligenza artificiale o saranno stati sviluppati o fabbricati con il suo aiuto.

L’azienda aveva originariamente fissato questo obiettivo per il 2025, ma ora è sulla buona strada per raggiungerlo con due anni di anticipo. Questo grazie anche agli oltre 300 ricercatori che in Bosch stanno attualmente lavorando allo sviluppo di nuovi metodi di intelligenza artificiale. Su questo c'è uno stretto contatto tra la ricerca e le divisioni. Inoltre, l'azienda sta perseguendo politiche personalizzate di Hr e formazione: nel 2019 è stato lanciato un programma di formazione sotto la guida della ricerca Bosch. Ad oggi, 26.500 collaboratori hanno completato questo programma, che include formazione a tre diversi livelli per manager, ingegneri e utenti iA.

"I corsi di formazione svolgono un ruolo importante nel portare l'esperienza dell'IA in tutte le aree dell’azienda - ha detto afferma Thomas Kropf, responsabile della ricerca Bosch L'intelligenza artificiale è sempre più o motore di progresso e crescita. Tractica prevede che le vendite globali saliranno a circa 31 miliardi di dollari nel 2025. Le ragioni principali sono la maggiore produttività e l’efficienza rese possibili da soluzioni iA.