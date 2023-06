Continental UltraContact NXT: 65% di materiali sostenibili

L’UltraContact NXT è lo pneumatico di serie più sostenibile di Continental, e combina un’alta percentuale di materiali sostenibili, arrivando fino al 65% di materiali rinnovabili, riciclati, e certificati secondo il bilancio di massa, offrendo, nel contempo, il massimo della sicurezza e delle prestazioni.

Nello specifico, i materiali rinnovabili rappresentano il 32%, quelli riciclabili raggiungono il 5%, mentre arrivano fino al 28% i materiali certificati con bilanciamento di massa ISCC PLUS ricavati da materie prime organiche, bio-circolari e/o circolari. Disponibile in Europa, per i rivenditori, a partire dal mese di luglio, l'UltraContact NXT è stato progettato sia per i motori a combustione che per quelli elettrici e riporta il logo EV Compatible, mentre il particolare logo “Contains recycled materials” sottolinea la presenza di materiali riciclati.

Questo pneumatico, per le 19 misure disponibili, presenta la valutazione ("A") in merito a resistenza a rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità esterna.