Volvo Trucks punta sempre più alla sicurezza

Una nuova serie di sistemi di sicurezza per i veicoli Volvo Trucks, che punta a facilitare il lavoro dei conducenti. Tra i sistemi che sono stati sviluppati per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, facilitando allo stesso tempo il lavoro dei conducenti, spicca il nuovo dispositivo di assistenza frontale a corto raggio.

Il sistema è progettato per rilevare un ciclista o un pedone nella zona di rischio di fronte al veicolo tramite un radar anteriore e una telecamera, oltre che per avvertire il conducente in caso di rischio imminente di collisione. Nuovo anche il sistema di allerta al momento dell'apertura di una portiera, progettato per avvertire se un pedone, un ciclista o un'auto si avvicina al al veicolo da dietro, sullo stesso lato del veicolo dove vi è aperta la portiera.

"Sviluppiamo e introduciamo costantemente sistemi di sicurezza aggiuntivi - ha dichiarato Anna Wrige Berling, traffic & product safety director Volvo Trucks - in grado di migliorare le capacità del conducente, contribuendo a proteggere sia loro che le persone con cui condividono la strada. In Volvo Trucks la nostra visione a lungo termine è zero incidenti e la sicurezza è al centro di tutto ciò che facciamo. Con questi nuovi sistemi facciamo passi importanti per raggiungere questi obiettivi".

Alcune delle nuove funzionalità sono state sviluppate per soddisfare l'aggiornata legislazione sulla sicurezza dell'UE, la Global Safety Regulation (Regolamento Generale sulla Sicurezza), che entrerà in vigore da luglio 2024. Il Regolamento, che rende obbligatori diversi sistemi avanzati di supporto alla guida, mira ad aumentare la sicurezza stradale e migliorare la protezione di conducenti, pedoni e ciclisti.