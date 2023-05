Gruppo Renault e Valeo insieme per nuove tecnologie

Il Gruppo Renault e Valeo hanno annunciato di aver concluso una partnership per lo sviluppo dell'architettura elettrica ed elettronica delle prossime generazioni di veicoli del Gruppo.

L'architettura del Software Defined Vehicle permetterà di offrire veicoli sempre aggiornati per tutto il ciclo di vita e in grado di introdurre nuove funzionalità senza apportare modifiche a livello hardware. Nell'ambito della partnership, Valeo fornirà componenti elettrici ed elettronici.

Gli ingegneri di Valeo lavoreranno anche nei siti del Gruppo Renault a Guyancourt, Tolosa e Sophia-Antipolis, collaborando a stretto contatto con i team di Renault Software Factory per lo sviluppo del software. Valeo fornirà anche software applicativi di bordo, come l'assistenza al parcheggio.

La nuova partnership contribuirà a ridurre i tempi di sviluppo e i costi dell'architettura elettrica ed elettronica, puntando al tempo stesso su alte prestazioni, compatibilità e sicurezza. La collaborazione con Valeo, che si aggiunge agli accordi già firmati con Google per il Car Os, il Cloud e il Digital Twin e con Qualcomm per il Digital Chassis e i System-On-Chip, permette al Gruppo Renault di consolidare ulteriormente il suo controllo sulla catena del valore del Software Defined Vehicle.

"L'ingresso di Valeo nel nostro ecosistema tecnologico - ha commentato François Provost, direttore acquisti, partnership e affari pubblici del Gruppo Renault - è una tappa importante in previsione della costruzione congiunta del nostro Software Defined Vehicle. La nuova partnership mette insieme le competenze, l'esperienza e l'innovazione delle due aziende francesi per proporre veicoli ai massimi livelli tecnologici e competitivi in termini di costi e tempi di sviluppo".