Nissan Ariya: sicura e connessa

La Nissan Ariya, il primo crossover coupé a batteria della casa giapponese, abbina comfort e sicurezza.

Infatti, nella guida in città consente di sfruttare l'e-Pedal per accelerare e rallentare tramite un solo pedale e, grazie al sistema di trazione integrale denominato e-4ORCE 4WD, riesce a ripartire rapidamente la coppia sulle ruote. Inoltre, la sicurezza attiva si avvale dell'avanzato sistema di assistenza ProPILOT con Navi-link, ed è possibile utilizzare i comandi vocali per non staccare le mani dal volante durante la guida. Forte di un sistema multimediale compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, il crossover 100% elettrico vanta tre funzioni esclusive che la rendono la vettura del brand più connessa di sempre.

Si tratta del Battery Manager, che consente di verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica da remoto e localizzare i punti di ricarica; dell'Intelligent Route Planner che, in caso di destinazione programmata, invia un promemoria per il momento della partenza e durante il viaggio monitora le condizioni della strada suggerendo percorsi alternativi per ridurre i tempi di arrivo a destinazione; e del Remote Software Upgrade: il sistema di aggiornamenti del firmware via etere installato per la prima volta su Ariya, che aggiorna automaticamente, con cadenza periodica, anche in viaggio, i vari software all'interno del veicolo senza doverlo portare in un centro di assistenza.