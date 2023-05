Toyota e Komatsu insieme per un pick-up a guida autonoma

Il gruppo automobilistico Toyota e Komatsu, società giapponese di riferimento a livello mondiale nella produzione di macchine movimento terra e per l'industria mineraria, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un pick-up a guida autonoma.

Il mezzo leggero sarà realizzato dalla Casa delle Tre Ellissi e dovrà integrarsi con i sistemi di gestione messi a punto dalla Komatsu, per essere impiegato principalmente nelle cave di estrazione, in combinazione con i maxi-camion da trasporto di materiale minerario, anch'essi a guida autonoma, già impiegati in vari siti.

Tra gli scopi della partnership figurano il miglioramento della sicurezza di utilizzo dei veicoli leggeri in aree difficili come appunto le miniere e l'incremento dell'efficienza produttiva. Al momento, infatti, l'utilizzo 'misto' di mezzi pesanti a guida autonoma e di veicoli leggeri guidati da conducenti provoca rallentamenti sui tracciati, principalmente per distrazioni umane.

L'obiettivo temporale dell'accordo è giungere entro il gennaio 2024 a realizzare il primo veicolo leggero senza pilota da testare in aree operative.