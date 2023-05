Alexa arriva su tutte le auto con Amazon Echo Auto

Una nuova generazione per Echo Auto di Amazon, il dispositivo mobile per accedere ad Alexa anche su quelle vetture che non dispongono di un assistente vocale integrato. Il dispositivo si presenta ora con un nuovo design più sottile e include un nuovo supporto adesivo per una maggiore flessibilità di posizionamento all'interno dell'auto.

Dotato di cinque microfoni integrati, Echo Auto è in grado di identificare la voce dell'utente anche con la musica, l'aria condizionata o i rumori del traffico. Grazie a Echo Auto, si può quindi integrare Alexa all'auto per ascoltare musica, effettuare chiamate e aggiungere un appuntamento al calendario o un elemento alla lista di cose da fare, senza mai dover distogliere gli occhi dalla strada.

Il dispositivo consente anche di controllare i dispositivi per la Casa Intelligente mentre si è in viaggio. Tutti gli utenti possono infatti chiedere ad Alexa, per esempio, di impostare il termostato, spegnere le luci, controllare la porta d'ingresso e molto altro ancora, anche se fuori casa.

Echo Auto include anche un apposito pulsante per attivare e disattivare i microfoni e la possibilità di visualizzare ed eliminare le registrazioni vocali. La nuova generazione di Echo Auto è già acquistabile al prezzo di 69,99 euro su Amazon.it.