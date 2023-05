Nissan e-4ORCE: l'evoluzione della trazione integrale

Nissan e-4ORCE è il sistema di trazione integrale per motori elettrificati realizzato dal brand del Sol Levante. Disponibile su X-Trail e-POWER ed Ariya, il crossover 100% elettrico della casa giapponese, si basa su di un brevetto che deriva dalla decennale esperienza nelle tecnologie 4WD da parte del marchio. Nello specifico, la tecnologia e-4ORCE è basata su motori elettrici, uno per ogni asse, e su di un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, per avere il massimo controllo su ogni tracciato ed in ogni condizione.

Grazie ai motori elettrici, che intervengono direttamente sulle ruote, il sistema e-4ORCE offre maggiore precisione e rapidità nel regolare la potenza motrice rispetto ai sistemi 4WD tradizionali, dove la potenza del motore arriva alle ruote tramite la frizione, l'albero di trasmissione e vari accoppiamenti meccanici, generando attriti, giochi ed inerzie che ne rallentano la velocità d'intervento e ne diminuiscono la precisione.

Infatti, quando i sensori di e-4ORCE rilevano un cambio di aderenza su una o più ruote, il sistema interviene regolando in maniera automatica la forza motrice sulla singola ruota in un decimillesimo di secondo.

In pratica, il nuovo sistema 4WD di Nissan è 40 volte più veloce di un battito d'ali di un'ape, le cui ali battono circa 250 volte al secondo.

Nel caso di Ariya e-4ORCE inoltre, il bilanciamento perfetto dei pesi e la rigenerazione anteriore e posteriore rendono la vettura più stabile, priva di beccheggio, ed incrementano l'efficienza della batteria. Così, si ottiene una maggiore autonomia ed un comfort di marcia superiore anche quando si frena in maniera forte e improvvisa.