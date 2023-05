La connected intelligence LoJack all'Automotive Dealer Day

Per presentare le sue nuove soluzioni avanzate in fatto di mobilità connessa, LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp e specializzata in soluzioni telematiche per l'automotive e nel recupero dei veicoli rubati, parteciperà alla prossima edizione dell'Automotive Dealer Day.

Nel corso della manifestazione in calendario dal 16 al 18 maggio alla Fiera di Verona, presso lo stand 80 di LoJack Italia saranno premiati alcuni dealer partner come 'Best Performer 2022'. Il riconoscimento è stato pensato per le concessionarie che hanno saputo integrare nei loro processi di vendita l'approccio strategico di LoJack, dando vita a soluzioni in grado di unire le loro esigenze ai nuovi trend e alle sfide imposte dai nuovi scenari di mobilità.

La partecipazione alla manifestazione, per LoJack sarà anche l'occasione utile per presentare le ultime soluzioni di connected intelligence integrate nella piattaforma SmartDealer, messe a punto per semplificare la gestione delle attività del concessionario, fidelizzare il cliente e aumentare la profittabilità, incrementando i momenti di contatto e di assistenza nel corso dell'anno.