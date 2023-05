Mercedes Eqe e Eqs, in Usa tuning elettrico arriva via etere

Negli Stati Uniti, dove la legislazione lo permette, il 'tuning' del modelli elettrici Mercedes arriva in modalità 100% digitale sfruttando la connessione delle auto al web. E' di questi giorni la notizia che la Casa della Stella a Tre Punte ha avviato la vendita via etere ai propri clienti - in abbonamento da un mese fino all'intero anno - di pacchetti per sbloccare prestazioni aggiuntive. L'iniziativa riguarda il suv Eqe 350 ed Eqs 450 e le berline Eqe 350 ed Eqs 450.

Nel caso dei modelli 350 l'incremento di potenza è di 60 Cv per arrivare a 348 Cv così da far scendere l'accelerazione 0-100 si realizza in 5,2/5,1 secondi rispetto agli iniziali 6,2 e 6,0 secondi.

I modelli 450 guadagnano invece 80 Cv e portano la potenza totale a 435 Cv. Il suv Eqs 450 migliora lo scatto da 0 a 100 passando da 5,8 a 4,9 secondi mentre la berlina accelera in 4,5 second invece di 5,3.

Il programma prevede un abbonamento per i modelli Eqe che varia da 60 dollari al mese a 600 all'anno. I proprietari dei modelli Eqs pagano invece 90 dollari al mese o 900 all'anno per le queste prestazioni extra.

E' anche possibile acquistare una versione a vita di questo aggiornamento delle prestazioni, al costo di 1.950 dollari per gli Eqe e 2950 per i modelli Eqs.