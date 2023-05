Da Scania due nuovi cambi per camion per impieghi gravosi

Sviluppati per camion destinati a impieghi gravosi, i cambi G25CH e G33H di ultima generazione Scania-Opticruise promettono robustezza e affidabilità con guadagni di peso e dimensioni rispetto alle precedenti unità.

Progettati per soddisfare appieno le necessità di utilizzo di automezzi per trasporti eccezionali, veicoli pesanti operativi su strade particolarmente impegnative e nel settore minerario, grazie a un ingranaggio planetario robusto sono in grado di trasmettere coppie molto elevate all'albero di trasmissione, oltre che sopportare elevati valori di coppia in funzionamento continuo ed in contesti difficili. Il tutto, senza dimenticare i costi di gestione, grazie alla massimizzazione degli intervalli di manutenzione.

"Uno dei principali punti di forza di questo tipo di cambi - sottolinea il Costruttore - è l'ampia rapportatura interna che, abbinata al giusto rapporto al ponte, permette di sfruttare al meglio i bassi regimi motore erogando allo stesso tempo la coppia massima".

Le due nuove proposte contraddistinte dalla lettera 'H' (heavy), si aggiungono ai conosciuti G25CM e G33CM, con cui condividono la base tecnologica e progettuale e per cui si differiscono per l'aggiunta di un ingranaggio planetario più robusto. Introdotta nel 2020, la nuova famiglia Scania-Opticruise ha tra gli atout la silenziosità di funzionamento, è 60 kg più leggera rispetto alla precedente, grazie all'alloggiamento interamente in alluminio e alle dimensioni ridotte e vanta grande efficienza grazie ai freni alberi che hanno sostituito parte dei sincronizzatori, limitati a due.

"L'offerta di Scania per i veicoli pesanti non è mai stata così forte", spiega Eduardo Landeo, product manager di Scania Trucks. "Non solo offriamo una gamma completa per quanto riguarda le motorizzazioni, ma queste nuove opzioni, in combinazione con la nostra ampia offerta di differenziali, ci permette di soddisfare ancor più le esigenze delle applicazioni più severe e pesanti del settore degli autotrasporti".