Sistema Move-In attivo anche in Emilia-Romagna

Dopo Lombardia e Piemonte, Move-In arriva anche in Emilia Romagna e tra i partner c'è anche LoJack Italia. Il servizio di monitoraggio dei veicoli inquinanti è approdato nelle scorse settimane nella nuova regione con l'obiettivo di continuare la sua opera di miglioramento della qualità dell'aria e di promozione di un modo di guidare più responsabile.

In Emilia-Romagna le limitazioni alla circolazione prendono in considerazione, a seconda delle differenti aree considerate, veicoli diesel fino ad Euro4, benzina fino ad Euro2, Gpl/metano fino a euro 1 e motoveicoli fino a euro 1. A ogni veicolo che aderisce a Move-In viene assegnato un tetto massimo di km da percorrere annualmente sull'intero territorio dei comuni interessati dalle limitazioni alla circolazione previste dal Piano Aria Integrato Regionale.

Le soglie chilometriche assegnate a ciascun veicolo sono inversamente proporzionali al grado di inquinamento del veicolo stesso: ai veicoli più inquinanti vengono assegnati meno km e viceversa. Aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri normalmente in vigore, ma sarà monitorato tramite un dispositivo installato a bordo da uno dei partner tecnologici, tra cui LoJack, che rileva i km percorsi su tutti i tipi di strade, tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24.

Raggiunta la soglia di km assegnati, il veicolo non potrà più circolare nei territori dei comuni che adottano limitazioni alla circolazione. Il cittadino può sempre verificare i km residui e l'eventuale superamento della soglia al sito web dedicato, o tramite App Move-In per smartphone, disponibile sugli App Store iOS e Android.

"Prosegue la partnership virtuosa tra Move-In e LoJack - ha commentato Massimo Braga, direttore generale di LoJack Italia - sul fronte della lotta alle emissioni inquinanti. Dopo le positive esperienze in Lombardia e Piemonte, siamo orgogliosi di dare il nostro contributo anche in Emilia-Romagna, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria, offrire condizioni eque di mobilità a tutti i cittadini, in particolare a quelli che, in questo momento, non hanno la possibilità di cambiare l'auto, e promuovere stili di guida sostenibili e responsabili dal punto di vista ambientale e della sicurezza stradale".