Con Jbl la musica su Toyota Tacoma sarà portatile

Se l'arrivo della versione 2024 del pick-up Toyota Tacoma è ormai dietro l'angolo, la casa giapponese ha cominciato a svelare alcuni dettagli del veicolo a venire. L'ultimo particolare che è stato rivelato riguarda il sistema audio, che Toyota ha svelato sarà firmato Jbl e anche removibile. Proprio come gran parte della gamma Toyota, anche il nuovo Tacoma sarà impostato per ricevere un sistema di infotainment con audio affidato a Jbl, specialista in fatto di altoparlanti per un suono chiaro e 'pulito' anche in auto. Per Tacoma, il sistema di altoparlanti comprenderà però anche un elemento Jbl Flex, al centro del cruscotto.

Quest'ultimo è pensato per essere anche rimosso a piacere, in modo da poter essere portato fuori dalla vettura. Anche se i dettagli non sono stati rivelati, le foto distribuite mostrano un altoparlante centrale che può essere estratto dal cruscotto premendo un pulsante.

Jbl e Toyota hanno una lunga storia in comune. Le due aziende hanno infatti lavorato insieme per decenni, con il sistema audio premium di Jbl che ha debuttato sulle auto del costruttore giapponese già alla fine degli anni Novanta.