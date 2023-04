Scania e Northvolt verso un trasporto pesante sostenibile

Una batteria con vita utile stimata fino a 1,5 milioni di chilometri. Il nuovo prodotto è quello che nasce dallo sviluppo congiunto firmato Scania e Northvolt e che nei cui test, la cella agli ioni di litio ha dimostrato un'elevata durabilità, pari all'intera vita del veicolo.

Prodotta con energia elettrica da fonti rinnovabili nel nord della Svezia, l'impronta carbonica della cella è circa un terzo di quella di riferimento del settore. Già nel 2017, Scania e Northvolt hanno unito le forze per sviluppare e commercializzare la migliore soluzione per alimentare i veicoli elettrici pesanti. Ora, la partnership si concretizza con la messa in produzione di una nuova batteria presso la Northvolt Ett, la gigafactory situata nel nord della Svezia. Inoltre, nel corso dell'anno, Scania inaugurerà una nuova fabbrica di batterie a Södertälje, in Svezia, dove le celle saranno assemblate in pacchi batteria per la produzione di autocarri elettrici pesanti.

"All'inizio di questa partnership - ha spiegato Peter Carlsson, Ceo e co-fondatore di Northvolt - Northvolt e Scania hanno concordato un calendario ambizioso per lo sviluppo di una batteria ad alte prestazioni che avrebbe permesso di sostenere il processo di elettrificazione del trasporto pesante definito da Scania. Dopo profonde fasi di sviluppo e convalida, consegnare ora delle celle che superano le aspettative iniziali in termini di prestazioni, è un risultato straordinario per tutti i soggetti coinvolti".

Come esempio dell'impegno nel fornire batterie sostenibili, Northvolt Ett è alimentata da energia elettrica da fonti rinnovabili al 100% (energia idroelettrica ed eolica). Grazie anche all'integrazione di ulteriori caratteristiche di produzione sostenibile in Northvolt Ett, l'impronta carbonica stimata della cella in piena produzione di serie è circa un terzo di quella di una cella di riferimento del settore "L'introduzione di queste nuove batterie - ha commentato Christian Levin, Ceo di Scania - rappresenta una pietra miliare nel percorso verso un sistema di trasporto sostenibile. Il futuro del trasporto pesante è anche elettrico e per sostenere i nostri clienti in questa transizione, in cui Scania si dimostra ancora una volta al vertice dell'innovazione, da oggi abbiamo queste batterie dalle prestazioni eccezionali".