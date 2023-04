LoJack punta su monitoraggio e indicatori strategici

In occasione dell'evento Fleet Motor Day a Roma, LoJack ha presentato le sue novità a proposito di soluzioni per fleet e mobility manager. In un contesto nel quale il monitoraggio e l'analisi degli indicatori strategici delle flotte aziendali diventa sempre più puntuale e avanzato, LoJack, società specializzata nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha presentato un'ampia offerta di soluzioni.

Si parte dalla disponibilità di nuove analisi relative alla sicurezza del parco, con dati essenziali sulle percentuali di uso delle auto e dati aggregati generali di flotta su percorrenze, ore di utilizzo, durata soste, tempo di accensione motore.

Altra funzione è quella che l'implementazione nella piattaforma Fleet Telematics del sistema intelligente di gestione degli incidenti CrashBoxx, che permette alle società di noleggio e ai fleet manager di essere informati istantaneamente sui sinistri che vedono coinvolti le auto del proprio parco.

Dalla piattaforma è possibile ricevere le informazioni e i dettagli sull'evento per poter valutare ogni singolo episodio in base alla sua reale gravità, contattando il driver e attivando i necessari soccorsi meccanici o sanitari. Il sistema, a 18 mesi dal suo utilizzo, ha portato le compagnie di noleggio ad una riduzione della quota dei sinistri passivi dal 60% al 48%.

Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto anche sul fronte dell'esperienza di monitoraggio dei percorsi delle auto in parco. Oggi è possibile ripercorrere in qualsiasi momento i tragitti effettuati da ogni singola vettura attraverso un moderno sistema di riproduzione visuale degli spostamenti.

La piattaforma Fleet Telematics di LoJack permette poi alle società di noleggio e ai fleet manager di essere informati preventivamente sulle scadenze di manutenzione ordinaria e sui piani di intervento sui veicoli, elaborati sulla base di intervalli temporali, del chilometraggio o anche delle ore lavorate per le macchine.

Altre novità firmate LoJack sono quelle dedicate alla gestione degli e-vehicles, sempre più diffusi nelle flotte aziendali, e del riconoscimento automatico del driver per le vetture. Accedendo alla piattaforma, il gestore della flotta può oggi facilmente visualizzare lo stato di carica delle batterie dei singoli mezzi in flotta e quindi è in grado di organizzare al meglio gli spostamenti dei veicoli oppure indirizzarli con urgenza verso la necessaria ricarica.

Ulteriore funzionalità riguarda il riconoscimento automatico del driver alla guida. Grazie a questa soluzione il fleet manager può sempre sapere in ogni momento chi sta guidando una vettura non assegnata o chi lo ha fatto in passato, rendendo così più trasparente ed efficace la gestione di questa parte della flotta.