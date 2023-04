Governo Gb approva la tecnologia Ford per la guida senza mani

Il governo britannico ha dato il via libera all'impiego della tecnologia BlueCruise della Ford che permette la modalità di guida "hands off" (senza mani) ma sotto la supervisione del conducente. Si potrà usare sui modelli della casa americana in alcune autostrade del Regno Unito. Il sistema affida al veicolo la possibilità di controllare lo sterzo, l'accelerazione e la frenata, mentre una telecamera monitora costantemente gli occhi del guidatore in modo che rimanga vigile. Inoltre l'auto mantiene in modo autonomo una distanza di sicurezza dagli altri veicoli. La tecnologia sarà inizialmente disponibile solo per i modelli 2023 del suv Mustang Mach-E elettrico di Ford. Secondo Thatcham Research, una società di ricerca automobilistica, è importante notare che questa tecnologia non prevede la guida autonoma ma è "il prossimo sviluppo nella tecnologia di guida assistita". "Ciò che la rende diversa è che per la prima volta in assoluto ai conducenti sarà permesso di togliere le mani dal volante. Tuttavia, i loro occhi devono rimanere sulla strada da percorrere", ha spiegato Tom Leggett, specialista di tecnologia dei veicoli alla Thatcham.