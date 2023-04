Con Garmin Drive 53 la guida è ancora più sicura

Il nuovo prodotto della serie Drive di Garmin si chiama Garmin Drive 53 e nasce per essere una soluzione di navigazione semplice e funzionale. Garmin Drive 53 offre un luminoso display touchscreen da 5" (risoluzione 800x480) e un design moderno che consente agli automobilisti di seguire facilmente il percorso consigliato.

Il navigatore satellitare include aggiornamenti cartografici dettagliati dell'Europa e, se abbinato all'app Drive, utilizza dati in tempo reale per avvisare gli utenti e offrire percorsi alternativi in caso di ritardi dovuti a lavori stradali, incidenti e altre condizioni di traffico, oltre a previsioni meteo, prezzi del carburante e molto altro.

Il navigatore satellitare Garmin Drive 53 visualizza importanti punti di interesse vicini al percorso attivo, consentendo agli automobilisti di vedere le soste per il cibo, per il carburante e i punti di ristoro, nonché le distanze dalle città successive e le tappe fondamentali del viaggio.

Questo nuovo dispositivo vanta anche una ricca varietà di funzioni fondamentali per aiutare gli automobilisti a viaggiare con facilità. Tra queste, gli avvisi al conducente sui potenziali pericoli e ostacoli lungo il percorso, con indicazioni per le zone scolastiche, variazioni dei limiti di velocità, curve strette e tanto altro.

Ci sono anche le valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor per trovare i ristoranti, gli hotel e le attrazioni più apprezzate, oltre alla navigazione satellitare dedicata che consente agli automobilisti di seguire facilmente un percorso consigliato senza scaricare la batteria del cellulare o subire interruzioni di chiamata durante la guida.

Il dispositivo è compatibile con le retrocamere di Garmin, per effettuare la retromarcia in tutta sicurezza e monitorare il veicolo, mentre la connettività Wi-Fi è integrata per mantenere facilmente aggiornate le mappe e il software senza utilizzare il pc.

Garmin Drive 53 ha un prezzo di vendita consigliato di 169,99 euro.