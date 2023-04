Abarth 500e: tutto il lavoro dietro al suo sound

Per rendere coinvolgente, anche da un punto di vista sonoro, la nuova Abarth 500e, il brand dello scorpione ha arricchito la vettura del Sound Generator. L’auto infatti è dotata del Sound System sviluppato da un team di Sound Designer, in collaborazione con il Sound Design Studio. Il progetto, che ha richiesto circa 6 mesi di lavoro continuativo, è durato circa due anni, con più di 6.000 ore necessarie per analizzare e creare il suono perfetto per ogni fase dell'esperienza di guida.

Gli specialisti del dipartimento italiano NVH (Noise Vibration and Harshness) di Stellantis sono partiti dallo sviluppo del software per arrivare alla creazione del suono, concentrandosi sia sulla parte creativa sia su quella tecnologica, ed hanno svolto parte dei test e degli studi sonori in una camera semi-anecoica, appositamente progettata per essere isolata dall'ambiente circostante. Nello specifico, il suono attuale del motore Abarth a benzina è stato registrato durante tutte le diverse fasi di guida, allo scopo di ottenere un rendimento perfetto e il più vicino possibile a quello originale.

Successivamente, sono state effettuate specifiche calibrazioni sonore, e le registrazioni sono state analizzate per estrarre le frequenze distintive che costituiscono il DNA del brand, con l’intento di creare un nuovo sound in una matrice virtuale arricchita da toni aggiuntivi. E’ stato importante anche bilanciare il Sound Generator, con un’intensità direttamente proporzionale alla velocità, per fornire una piacevole esperienza di guida attraverso un suono realistico, e nel pieno rispetto dei vincoli di omologazione.