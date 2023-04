Suzuki e Applied EV verso veicoli elettrici autonomi

Una piattaforma per veicoli elettrici autonomi sarà il progetto condiviso da Suzuki Motor Corporation e dall'australiana Applied EV. Quest'ultima è un'azienda tecnologica specializzata nello sviluppo e progettazione di software ed elettronica per veicoli autonomi 'pronti all'uso'.

Suzuki ha infatti stipulato con Applied EV un accordo di collaborazione nel settembre 2021 e ha investito in Applied EV nel 2022, valutando sin da allora la possibilità di un progetto comune. Nel progetto di co-sviluppo, la piattaforma per veicoli autonomi di Applied EV Blanc Robot, sarà integrata con il telaio a traliccio del fuoristrada Suzuki Jimny, elettrificato da Applied EV e controllato dal suo sistema centrale Digital Backbone.

Le due aziende hanno dichiarato l'intenzione di voler sviluppare il progetto Blanc Robot e modelli di business per espandere l'adozione di veicoli elettrici autonomi e migliorare la notorietà dei marchi. Prima di questo accordo, Suzuki ha effettuato ulteriori investimenti in Applied EV attraverso il fondo di venture capital aziendale Suzuki Global Ventures.