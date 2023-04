Nuova generazione Mini, Bulldog Spike è assistente digitale

Sarà Spike, lo storico Bulldog inglese mascotte e amico del marchio Mini, ad affiancare i futuri proprietari del modelli di nuova generazione.



Reinventato, trasformato in animazione e portato nel mondo digitale diventa protagonista attivo nell'abitacolo - a partire dalla nuova Mini Concept Aceman esposta ad Auto Shanghai dal 18 al 27 aprile in Cina - presente attraverso il display centrale circolare Oled e sul cruscotto. Nel corso del 2023 verranno forniti approfondimenti completi sul mondo digitale della nuova famiglia di modelli Mnii e sulle diverse funzioni di Spike.

"Mini sarà sempre sinonimo di emozioni ed esperienze straordinarie - ha affermato Oliver Heilmer, responsabile del design del brand - Ecco perché ora stiamo portando Spike nel futuro come personaggio digitale. E non è solo un esperimento di design: sta diventando un compagno caratteristico per l'esperienza dell'utente".

"Per la comunità Mini - ha detto Heilmer - abbiamo sviluppato Spike da uno schizzo iniziale arrivando a un compagno versatile che attira l'attenzione oltre l'interfaccia del veicolo. Spike era già stato messo in scena come art toy in occasione della prima mondiale della Mini Concept Aceman".

"Ovunque Spike appaia offre esperienze inaspettate e incontri emozionanti. Il lancio della nuova famiglia di modelli del marchio rafforza il legame del veicolo con lo stile di vita individuale dei conducenti. Questa connessione emotiva tra la persona e l'automobile - ha concluso Heilmer - è rinvigorita dal personaggio digitale che Spike incarna in un modo davvero particolare".

Ad Auto Shanghai l'amico digitale a quattro zampe accoglierà i visitatori dello stand Mini come 'giocattolo-opera d'arte' esposto come una scultura di grande formato.