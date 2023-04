Pneumatici EnduTrax Apollo Tyres per i truck Iveco

Iveco ha scelto gli pneumatici EnduTrax di Apollo Tyres come primo equipaggiamento (OE) per la gamma di camion S-Way, X-Way, T-Way. Si tratta del primo accordo OE di Apollo Tyres nel settore dei camion e degli autobus, con una fornitura che partirà dal mese di marzo, a seguito di rigorosi test effettuati da Iveco nel corso del 2022. Gli pneumatici EnduTrax sono stati progettati per essere utilizzati su terreni difficili, presentano una miscela che assicura l'11% in più di resistenza ai tagli ed alle scheggiature rispetto a uno pneumatico Apollo integrale in versione standard, oltre ad essere caratterizzati da un'ammortizzazione extra del 14% in più tra il battistrada e la cintura, che assicura una maggiore resistenza al taglio e alla foratura da pietre. Inoltre, il profilo in gomma è stato migliorato del 5% per ottimizzare la rigidità del battistrada ed offrire maggior chilometraggio e, grazie a una carcassa a tela resistente e ottimizzata, ne è stata migliorata la ricostruibilità. Prodotti nello stabilimento Apollo Tyres di Gyöngyöshalász, in Ungheria, gli pneumatici EnduTrax saranno forniti ad Iveco in cinque dimensioni da montare su ruote da 22,5 pollici.

Nello specifico si tratta di coperture 13R22.5 EnduTrax MA, 13R22.5 EnduTrax MD, 315/80R22.5 EnduTrax MA, 315/80R22.5 EnduTrax MD, e 385/65R22.5 EnduTrax MA HD.