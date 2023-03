Si arricchiscono le dotazioni di Audi A1 e Q2

Dotazioni di serie più complete per Audi A1 e Q2. I modelli dedicati ai più giovani appassionati del marchio dei quattro anelli possono ora contare su una serie di aggiornamenti. Audi A1 Sportback, modello d’accesso alla gamma Audi A, vede gli allestimenti a listino, dal naming armonizzato al resto dell’offerta Audi, ridursi da cinque a quattro. La berlina compatta può ora contare sulle versioni A1 Sportback, Business, S line edition e Identity Black, mentre la variante allstreet è declinata nelle configurazioni A1 allstreet, Business e Identity Contrast.

Il nuovo allestimento Business, secondo livello in gamma, è caratterizzato da dotazioni aggiuntive come il cruise control adattivo e la disponibilità dell’inedito pacchetto Evo Plus che consente di accedere a soluzioni che valorizzano tanto l’estetica quanto il comfort della vettura quali la verniciatura pastello, metallizzata o perlata, la chiave comfort (keyless) e la telecamera posteriore. Non meno rilevante l’upgrade dedicato all’allestimento S line edition. A fronte di un prezzo pressoché immutato rispetto al passato, il modello abbina al look sportivo dotazioni aggiuntive di serie come i gruppi ottici full Led, le luci interne a Led, il cruise control adattivo e il sistema di ausilio al parcheggio Plus, con sensori visivi e sonori anteriori e posteriori, oltre ai cerchi in lega da 17 pollici dal nuovo design.

La ridefinizione degli allestimenti si estende ad Audi Q2 che può ora contare su cinque varianti anziché sette: Q2, Business, Business Advanced, S line edition e Identity Black. La nuova variante Business prevede ora di serie la navigazione satellitare corredata dei servizi Audi connect, l’Audi phone box light, che permette la ricarica induttiva degli smartphone, la chiave comfort (keyless), l’avviso di