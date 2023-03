Telaio e sterzo calibrati per i modelli Gse di Opel

Guida sportiva e una visione che punta al futuro per i nuovi modelli elettrificati Gse di Opel.

Per Opel Astra Gse, Opel Astra Sports Tourer Gse e Opel Grandland Gse, il team di ingegneri della casa tedesca ha infatti sviluppato un sistema di calibrazione esclusivo del telaio e dello sterzo.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Christian Hartweg, a capo del team di ingegneri coinvolti - era estremamente chiaro.

I modelli Opel Gse devono offrire un bilanciamento ottimale tra comfort di guida e maneggevolezza orientata alle prestazioni, unitamente alla sostenibilità". Il team di ingegneri ha preso il telaio ben bilanciato dei modelli Opel Astra e Opel Grandland per innalzarlo a un livello più sportivo e più dinamico. Gli elementi più importanti in questo processo sono la trasmissione ibrida plug-in elettrificata e il telaio, totalmente adattati per assicurare prestazioni più elevate".

Nel caso di Opel Grandland GSe, questo significa una potenza massima di sistema di 300 Cv e una coppia massima di 5200 Newton metri per un'accelerazione ai vertici nel segmento da zero a 100 km/h in soli 6,1 secondi, insieme all'ulteriore sicurezza offerta dalla trazione integrale elettrica. Nelle varianti del modello Opel Astra GSe, la trasmissione elettrificata produce una potenza massima di sistema di 225 Cv e una coppia massima di 360 Newton metri.

Il carattere sportivo dei modelli Opel Gse è evidente anche dal design esterno. "Opel Astra Gse è immediatamente riconoscibile dal frontale specifico e la sua postura più sportiva, abbassata di 10 millimetri - ha affermato ancora Hartweg - e in curva i modelli Opel Gse restano incollati alla strada. Inoltre, possono essere guidati in modo estremamente dinamico, ma anche con grande confort".

Questo è reso possibile grazie a molle e ammortizzatori speciali con tecnologia Koni Fsd (Frequently Selected Damping), utilizzate per i modelli Opel GSe. In base alla situazione, alle condizioni del manto stradale e allo stile di guida, questa tecnologia attiva diverse caratteristiche di ammortizzamento per maggiore comfort alle alte frequenze, ossia quando si guida ad esempio su ciottoli o tombini, nonché per uno stile di guida sportivo, con un maggiore contatto diretto con la strada a basse frequenze.