App su smartphone segnala infrazioni altri utenti a Polizia

Nel Regno Unito è stata presentata una nuova App che trasforma gli smartphone in dash cam (le telecamere di sorveglianza con ampia visone frontale di cui sono dotati alcuni modelli di fascia alta) e permette di inviare le prove delle eventuali scorrettezze da parte di altri utenti direttamente alla polizia. Secondo un rapporto del quotidiano The Sun, il filmato viene registrato per 30 secondi e poi - in assenza di eventi - viene sovrapposto nello stesso spazio di archiviazione per garantire che la memoria del telefono diventi subito piena.

L'App, che è gratuita, può riconoscere e avviare la ripresa video di un massimo di 21 diversi reati di guida, che vengono caricati direttamente su un portale video ufficiale gestito dalla polizia del Regno Unito.

Naturalmente la decisione di fare la delazione (che in Gran Bretagna viene considerata al pari di una denuncia in presenza) spetta all'automobilista che ha installato questa App e che all scopo ha a disposizione un pulsante che appare sullo schermo dei suo smartphone.