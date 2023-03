Mercedes-Benz racconta a SXSW in Texas la novità Drive Pilot

Riflettori puntati su Mercedes-Benz e le sue capacità di innovazione alla conferenza South By Southwest (SXSW), il grande evento 'multitasking' che si svolge ad Austin in Texas, dove la Stella a Tre Punte ha raccontato lo stato attuale e il futuro della guida automatizzata.

Assieme a suoi partner tecnologici Luminar e Zync - rappresentati rispettivamente da Austin Russell Ceo e fondatore dell'azienda leader nei LiDar e da RJ Cobalt che è la Ceo del fornitore di intrattenimento digitale - Markus Schäfer, Cto di Mercedes-Benz, ha spiegato come già oggi il prodotti della Stella a Tre Punte restituiscano tempo prezioso ai clienti che utilizzano il sistema di guida parzialmente automatizzato Drive Pilot.

Una sofisticata soluzione che è stata lanciata in Germania nel maggio 2022 e raggiungerà le strade statunitensi limitatamente a Nevada e California entro la fine dell'anno.

I partecipanti e pubblico collegato alla conferenza South By Southwest hanno appreso come la tecnologia automobilistica stia arricchendo la vita dei clienti e fornendo più tempo per fare le cose che amano, come connettersi con amici e familiari, ascoltare musica o guardare film.

Questo grazie a tecnologie innovative perfettamente integrate con il design automobilistico 'senza tempo' delle Mercedes, inclusa l'architettura chip-to-cloud che assicura protezione, scalabilità e connettività cioè le condizioni necessarie per le future funzionalità di guida automatizzata e di infotainment.

Nell'edizione 2023 l'evento South By Southwest (SXSW) ha affrontato i 5 giorni di eventi, spettacoli e conferenze un ampio range di argomenti, come pubblicità e gran experience; cambiamenti climatici; creazione di film e TV; design; energia; industria dei videogiochi; tecnologie mediche; startup: rivoluzione sul posto di lavoro; XR e metaverso.

La sezione trasporti di SXSW - in particolare - è stata dedicata ai progressi tecnologici recenti e imminenti stanno trasformando radicalmente il modo in cui ci spostiamo comprese le nuove idee sulla micromobilità.