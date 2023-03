Brembo svela i segreti del motomondiale, le frenate ai raggi x

Brembo diventa 'Braking Inspiration Partner' del MotoGp radiografando le frenate del Motomondiale.

Il gruppo contribuirà infatti a fornire dati e informazioni sulle frenate, da trasmettere in tv con nuove grafiche firmate.

Una partnership che, spiega Brembo, consentirà di scoprire i segreti del Motomondiale, dato che "ogni circuito ha le sue sfide: alcuni sono caratterizzati da brusche staccate e rapide accelerazioni, mentre altri sono fluidi, richiedendo percorrenza in curva e precisione nelle frenate".

Le nuove grafiche con la dicitura 'Data powered by Brembo' comprendono uno speciale 'replay' che mostra la frenata più impegnativa di ogni circuito e una grafica 'motion tracker' che illustra la decelerazione. Altre grafiche, sempre 'powered by Brembo', arriveranno nel corso della stagione, con l'obiettivo di "fornire ai telespettatori informazioni chiave sul cambiamento di velocità quando una MotoGp si attacca ai freni".

Secondo l'amministratore delegato di Brembo Daniele Schillaci "questa partnership sottolinea il nostro impegno per l'innovazione e l'eccellenza". "Noi di Brembo - spiega - crediamo che gli sport motoristici non si limitino a vincere le gare, ma vadano oltre i confini del possibile e ispirino le persone a raggiungere nuovi traguardi". "Riconosciamo anche l'importanza di coltivare giovani talenti pieni di passione che lavorano con perseveranza per raggiungere i loro obiettivi", conclude auspicando di "poter ispirare e sostenere non solo la prossima generazione di piloti e ingegneri, ma anche le persone di tutto il mondo".

"Brembo - gli fa eco Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato di Dorna Sports - è una parte fondamentale di questo sport da molto tempo dal punto di vista tecnico. Siamo molto felici di accoglierla come Braking Inspiration Partner". "È fantastico - conclude - che i fan ricevano dati così importanti sullo sport che amano. Queste informazioni raggiungeranno il nostro pubblico televisivo in tutto il mondo insieme al logo Brembo. Siamo di fronte a una partnership perfetta e non vediamo l'ora di vederne altre, così come l'esclusivo dietro le quinte Brembo".