Hyundai: con Automatic Charging Robot la ricarica è più semplice

Si chiama Automatic Charging Robot il dispositivo sviluppato da Hyundai Motor Group per la ricarica automatizzata dei veicoli elettrici. Il robot è in grado di collegare il cavo della colonnina alla porta di ricarica di un veicolo elettrico e rimuoverlo una volta completata l'operazione di carica della batteria.

Le capacità del robot sono state mostrate attraverso un video nel quale una Hyundai Ioniq 6 arriva e parcheggia presso un punto di ricarica. Una volta fermo, l'Acr comunica con il veicolo per aprire lo sportello di ricarica, calcolando la posizione e l'angolazione esatte attraverso una telecamera. Il robot preleva quindi il cavo e lo inserisce nella porta di ricarica del veicolo, avviando così la sessione di ricarica. Una volta che questa è completa, il robot rimuove il cavo, lo riporta al suo posto e chiude lo sportello del veicolo.

"L'Acr contribuirà a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici - ha dichiarato Dong Jin Hyun, head of robotics lab di Hyundai Motor Group - soprattutto in ambienti bui o che presentano ostacoli. Il robot migliorerà anche l'accessibilità, in particolare per le persone con difficoltà motorie, che potrebbe riscontrare impedimenti visti i cavi più spessi e pesanti per la ricarica rapida".

Il Group Robotics Lab ha considerato diverse variabili nello sviluppo dell'Acr, come la posizione di parcheggio del veicolo, la forma della porta di ricarica, le condizioni meteorologiche, i potenziali ostacoli e il peso del cavo di ricarica.

Affinché il robot possa fissare in modo sicuro il cavo alla porta di ricarica, è necessaria una tecnologia software in grado di tenere simultaneamente in conto queste molteplici variabili.

Dato che la maggior parte dei punti di ricarica per veicoli elettrici sono installati all'aperto senza copertura, gli ingegneri hanno ricostruito una stazione per veicoli elettrici presso il centro di ricerca e sviluppo e ne hanno valutato le prestazioni in varie condizioni.

L'Acr appena svelato sarà esposto allo stand espositivo di Hyundai durante il Seoul Mobility Show 2023, che si terrà al Kintex di Ilsan-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, dal 31 marzo al 9 aprile.