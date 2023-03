Arriva da Hyundai Doosan il motore Ice a idrogeno Zero CO2

Hyundai Doosan Infracore (Hdi), la divisione della Casa sudcoreana che si occupa di macchine operative e da cantiere, oltre che dei relativi sistemi di propulsione, ha dichiarato che in funzione della graduale sostituzione dei diesel si sta preparando a lanciare sul mercato a produrre entro il 2025 motori Ice a idrogeno per veicoli edili e commerciali.

La domanda per soluzioni H2, secondo Hyundai Doosan Infracore, "sta già guadagnando terreno come alternativa alle batterie per raggiungere una mobilità a zero emissioni". Lo stesso Kim Joong-soo, capo del dipartimento motori di Hdi, ha prospettato che i motori a combustione interna a idrogeno saranno utilizzati in veicoli industriali di dimensioni medio-grandi come camion e autobus, ed anche in macchine edili e generatori di energia di dimensioni medio-grandi".

Hyundai Doosan Infracore presenterà quest'anno il suo prototipo di propulsore Ice alimentato a idrogeno, con piani per i test nel 2024 e la produzione su vasta scala nel 2025. Si tratta del motore 11.0L a idrogeno che può produrre 402 Cv e 1.700 Nm di coppia a 2.000 giri.

Conforme alle normative Tier 5, Stage 5 ed Euro7, soddisfano i requisiti essendo le emissioni inferiori del 90% rispetto ai livelli Zero CO2 (inferiore a 1 g/kWh) e Zero Impact Emission.

I serbatoti si ricaricano in un minuto e consentono un'autonomia di 500 km. I motori sono anche più economici - tenendo conto dei costi di manutenzione - del 25%-30% rispetto ai full electric con pacchi batteria o alle celle a combustibile alimentate a idrogeno, tenendo conto dei costi di manutenzione.