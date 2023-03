Con Hyundai Ioniq 6 la strada ha tutta un'altra luce

Una luce speciale per Hyundai Ioniq 6, secondo modello della gamma Ioniq della casa coreana dedicata ai veicoli elettrici a batteria. E' infatti proprio su Ioniq 6 che ha fatto il suo debutto in Europa l'avanzato Intelligent Front-lighting System (Ifs), con fari Led Matrix Beam che adattano i fasci di luce alle diverse situazioni stradali e di traffico.

L'Ifs dispone di una funzione automatica capace di spegnere selettivamente solo alcune porzioni delle luci abbaglianti, che altrimenti andrebbero a disturbare i conducenti di altre vetture. L'Ifs rappresenta anche l'evoluzione della funzione di sicurezza attiva High Beam Assist, utile per evitare di abbagliare altri utenti della strada e limitare così i pericoli.

L'Hba standard disattiva temporaneamente gli abbaglianti quando viene rilevato un veicolo che precede o si avvicina in una corsia opposta, ma lo fa spegnendo completamente gli abbaglianti, causando di conseguenza una temporanea riduzione della visibilità per il guidatore, anche se solo per pochi secondi. l'Ifs permette al guidatore di mantenere gli abbaglianti accesi in maniera continua nella guida notturna, ma quando vengono rilevati altri veicoli davanti all'auto la tecnologia è capace di spegnere solo la parte di proiettore che potrebbe disturbare gli altri conducenti.

La tecnologia Ifs viene applicata al modulo abbagliante in ciascuna delle luci Parametric Pixel che caratterizzano Ioniq 6.

Ogni modulo abbagliante contiene un Matrix Beam Led, che allinea 8 segmenti Ifs per fanale e può quindi offrire una visibilità elevata e adattabile. Grazie a questa diversificazione delle sorgenti luminose, l'Ifs può controllare con precisione la direzione e l'intensità dei fasci luminosi.