Smart Dash è nuovo cruscotto digitale di Scania

Si chiama Smart Dash il nuovo cruscotto digitale introdotto da Scania e che permette l'accesso a nuove funzionalità. Basato su un'architettura elettronica modulare che supporta una serie di nuove funzionalità e che aumenta sensibilmente gli standard di sicurezza, Smart Dash ha una nuova interfaccia di soluzioni digitali che oltre a supportare nuovi servizi permette anche di migliorare la sicurezza e l'esperienza di guida.

Smart Dash offre anche un supporto digitale per autisti e operatori integrando servizi come My Scania e Scania Driver App, con una nuova architettura elettronica conforme al General Safety Regulation ed agli standard di cybersecurity, oltre ad aggiornamenti software da remoto sfruttando la velocità della connessione 5G. Migliorata anche l'interfaccia autista-veicolo, in modo da aumentare la concentrazione e ridurre al minimo le distrazioni.

"Questa introduzione - ha commentato Stefan Dorski, senior vice president, head of Scania Trucks - rappresenta una svolta nell'offerta di Scania all'interno dell'ecosistema dei trasporti. Ciò che i nostri clienti sperimenteranno utilizzando i veicoli equipaggiati con il nuovo Smart Dash è la prova tangibile dell'importanza e dell'attenzione che Scania attribuisce alla digitalizzazione, alla connettività e alla sicurezza. Il nuovo cruscotto digitale permetterà un'esperienza di guida straordinaria connettendo i veicoli Scania e aumentando notevolmente l'integrazione di tutti i nostri nuovi servizi digitali".

Lo strumento è disponibile in diverse configurazioni permettendo così al cliente di scegliere quello che al meglio sposa le sue esigenze. Ogni versione dello Smart Dash ha un'interfaccia personalizzabile per permettere di massimizzare l'accessibilità e l'integrazione dei servizi digitali offerti come My Scania o Scania Driver App.

Il nuovo Smart Dash darà poi la possibilità di disporre delle mappe digitali salvate nel cloud sempre aggiornate e senza necessità di doverle aggiornare presso la rete di assistenza. Lo Smart Dash sostituirà le attuali soluzioni Scania e potrà essere ordinato già ora per i veicoli prodotti all'inizio del 2024.