Gestione digitale degli pneumatici con Continental

Con la tecnologia ContiConnect 2.0 Advanced, Continental consente di avere sempre sotto controllo lo stato degli pneumatici. Grazie all'aggiornamento del sistema per la gestione degli pneumatici, infatti, è possibile registrare dati aggiuntivi come la profondità del battistrada e le condizioni dello pneumatico.

Inoltre, la nuova App On-Site consente il controllo degli pneumatici direttamente dal veicolo e, tramite avvisi e notifiche, è possibile avere una gestione della flotta più semplice, efficiente e sostenibile.

Questa si combina con il nuovo portale web e la Driver App, per soddisfare le diverse esigenze dell'utente, e rientra nella filosofia del gruppo nota come LODC (Lowest Overall Driving Costs), che punta a ridurre i costi operativi delle flotte. Visto che gli pneumatici hanno un impatto significativo sulle spese relative a carburante, manutenzione e riparazione per oltre il 53% dei costi totali delle flotte.