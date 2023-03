Urbanmax Commuter è novità Goodyear per mobilità urbana

Si chiama Urbanmax Commuter l'ultima novità Goodyear in fatto di pneumatici per la mobilità urbana. Il nuovo arrivato completa la gamma Goodyear dedicata alle municipalità ed è stato sviluppato specificamente per i veicoli che operano su percorsi interurbani, per le crescenti esigenze di trasporto dei pendolari.

Urbanmax Commuter è adatto a essere equipaggiato su ogni tipo di veicolo e la filosofia Electric Drive Ready di Goodyear ne certifica la possibilità di utilizzo su veicoli elettrici, ibridi e a combustione tradizionale. Questo ultimo dato rappresenta un vantaggio logistico per i rivenditori, che possono avere in stock un unico pneumatico adatto a ogni tipo di veicolo. Il nuovo Urbanmax Commuter soddisfa poi i requisiti dei nuovi veicoli elettrici e questo lo rende utile per tutte quelle flotte che sono in fase di transizione dai motori convenzionali a quelli elettrici.

Oltre ad essere ottimizzato per i requisiti tecnici degli autobus moderni, il pneumatico Goodyear è stato progettato con un'attenzione particolare all'evoluzione del contesto europeo della mobilità urbana, che ha l'obiettivo di ridurre le emissioni di Co2.

Sul fronte della struttura Urbanmax Commuter ne presenta una più robusta dei fianchi, per aumentarne la resistenza all'usura e ai danni, migliorando la sostenibilità e la conservazione della carcassa del pneumatico, oltre a garantire ai passeggeri un viaggio più confortevole. Incorporato nello pneumatico c'è anche un chip di Radio Frequency Identification, che permette di gestire i pneumatici in modo più efficiente.