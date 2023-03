Suzuki: una gamma a trazione integrale

Con una tradizione di oltre mezzo secolo in ricerca e sviluppo nel settore del 4x4, Suzuki offre la trazione integrale AllGrip sull'intera gamma, ad eccezione della Swace, attraverso tre sistemi che rispondono ai nomi di Auto, Select e Pro, a cui si è aggiunto il 4ž4 E-Four della Across plug in hybrid.

Il primo, appannaggio di Ignis e Swift, sfrutta un giunto viscoso, situato tra i due assi, per trasmettere automaticamente parte della coppia alle ruote posteriori, a seguito di una perdita d'aderenza di quelle motrici anteriori. Inoltre, si avvale del Grip Control, che attiva il freno della ruota che inizia a pattinare, distribuendo, nel contempo, la coppia all'altra ruota del medesimo asse.

In questo modo viene favorita sia la stabilità dell'auto, che lo spunto su superfici a bassa aderenza.

L'AllGrip Select, presente su Vitara ed S-Cross, è un sistema di trazione integrale a controllo elettronico, e si avvale di un selettore situato nella consolle centrale, mediante il quale il guidatore può scegliere tra quattro diverse modalità di guida denominate, rispettivamente, Auto, Sport, Snow e Lock. Auto predilige, di base, la trazione anteriore, e consente di sfruttare quella integrale in caso di slittamento delle ruote motrici, inviando coppia all'asse posteriore. Sport permette di utilizzare la trazione integrale per trasmettere la potenza attraverso le quattro ruote nella guida impegnata, sfruttando la centralina elettronica per adeguare l'erogazione della coppia e la sua ripartizione. Snow ottimizza la trazione sulle quattro ruote in condizioni di bassa aderenza e la motricità mediante la centralina, che tiene conto del comportamento del guidatore nell'utilizzo di sterzo ed acceleratore, per ripartire la coppia in modo variabile tra i due assi ed offrire reazioni omogenee anche su fondi particolarmente scivolosi.

Lock è una funzione che può essere attivata fino a 60 km/h, velocità oltre la quale il sistema di trazione integrale si sposta sulla voce Snow, e viene utilizzata, prevalentemente, per liberare l'auto dalla neve, dal fango, o dalla sabbia, e per avanzare con disinvoltura su tutte le pavimentazioni sdrucciolevoli.

Il sistema AllGrip PRO della Jmny è quello più specialistico, e vanta una trasmissione 4WD inseribile con marce ridotte.

Sono 3 le modalità tra cui poter scegliere attraverso una leva. La prima, chiamata 2H, di norma si utilizza sull'asfalto, sfrutta le marce normali, e le due ruote motrici posteriori. La seconda, denominata 4H, continua ad utilizzare le marce normali anche con la trazione 4x4 inserita, ed è consigliata per gli sterrati pianeggianti ed i fondi con ghiaia. Il passaggio da 2WD a 4WD può avvenire anche in movimento, ad una velocità inferiore ai 100 km/h.

Mentre la terza, che risponde alla sigla 4L, sfrutta le marce ridotte con 4x4 inserito ed offre una trazione adeguata sia nelle pendenze elevate che nei terreni più difficili.

Inoltre, Jimny si avvale anche del controllo di trazione LSD, che frena due ruote diagonalmente opposte, quando perdono aderenza, e va ridistribuire la coppia sulle altre con più grip: l'ideale quando si verificano situazioni di contatto con il terreno differenti tra le diverse ruote.

Oltre a questi sistemi di trazione integrale, la gamma Suzuki si è arricchita del 4ž4 E-Four della Across plug in hybrid. Si tratta di un dispositivo che sfrutta il motore elettrico da 40 kW, situato sull'asse posteriore, in combinazione con il propulsore anteriore, per una distribuzione della coppia motrice che va da 100:00 a 20:80.