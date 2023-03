Da Nokian nuova gamma pneumatici invernali Snowproof 2

Nokian Tyres ha presentato la seconda generazione dello Snowproof, pneumatico invernale adatto tanto per le autovetture quanto per le Suv. Disponibile sin dal lancio in 150 misure, per ruote di dimensioni comprese fra i 15 e i 21 pollici, il nuovo prodotto del costruttore finlandese promette performance migliorate con i climi più freddi e in particolare con la neve e la forte pioggia. Situazioni, quindi, riscontrabili nella stagione più rigida dell'anno nei Paesi scandinavi ma anche nell'Europa Centrale, nel Nord Italia e lungo la dorsale appenninica.

La nuova famiglia Snowproof si articola su quattro modelli di gomme, tutte caratterizzate dalla tecnologia silent drive che assicura bassi valori di rumorosità da rotolamento e, quindi, comfort innalzato rispetto al modello sostituito. Le Snowproof 2 autovettura e Suv saranno proposte in listino insieme alle precedenti Snowproof WR, aggiornate nei contenuti e rinominate Snowproof 1. La quarta linea 2023 è rappresentata dalle coperture ad alte e altissime prestazioni, contraddistinta come Snowproof P.

Da sottolineare che la nuova gamma prevede codici di velocità T (190 km/h), H (210 km/h) V (240 km/h) e W (270 km/h). La maggior parte dei prodotti è marcata come XL per assicurare la più alta capacità di carico possibile in relazione alle sue dimensioni.

"L'inverno - sottolinea Tommi Alhola, vicepresidente del settore Pneumatici per autovetture Nokian Tyres nell'Europa centrale - comporta condizioni meteorologiche ben variegate: ghiaccio profondo e gelido, neve morbida e luccicante, poltiglia di neve, pioggia gelata o formazione di fanghiglie torbide e scivolose. Ed è proprio qui che si vede il successo del nostro lavoro. Le nostre esperienze si basano su decenni di ricerca e prove, a partire dalla prima storica gomma da neve al mondo.

Siamo dei veri e propri intenditori dell'inverno".