Sterzo One Motion Grip, provata Lexus RZ 450e senza volante

Lexus RZ 450e come una vera e propria macchina del tempo, capace di proiettarci in avanti di 24 mesi facendoci vivere la realtà del prossimo gradino evolutivo, quello dello sterzo 'by wire' cioè senza collegamenti fisici tra volante e ruote.

Un salto temporale che è stato possibile realizzare durante la presentazione del nuovo suv elettrico Lexus grazie alla presenza di alcuni prototipi della RZ 450e che prefigurano il modello che debutterà in produzione appunto tra due anni nel 2025.

Auto equipaggiate con quello che la Casa nipponica definisce correttamente One Motion Grip in quanto concentra in una sola rotazione le manovre altrimenti più complesse se eseguite con un volante normale. E che fanno provare sensazioni davvero insolite, fino ad oggi riservate ai piloti di Formula 1 e di altre auto da competizione come le Audi R8 Lms GT3, Bmw M6 GT3 e Mercedes-Amg GT3.

Sparito l'anello circolare il sistema One Motion Grip di Lexus (che riprende lo sviluppo fatto da Toyota con l'elettrica bZ4X) utilizza un volante di nuova concezione, con una forma a farfalla simile a quella del 'volantino' per pilotare gli aerei.

Un design che è stato perfezionato con il contributo degli esperti artigiani Takumi di Lexus per garantire presa, sensazione e feedback ottimali e che è anche pratico in quanto richiede un minore sforzo di sterzata da parte del guidatore.

Va sottolineato che nell'One Motion Grip non esiste un piantone dello sterzo tradizionale o un collegamento meccanico.

Il sistema funziona con una connessione elettronica che invia input al sistema di razionamento elettrico della cremagliera.

Il risultato - come abbiamo verificato sulle strade della Provenza - è una risposta molto più rapida con un controllo dello sterzo più preciso. che non solo risponde alle azioni del conducente ma permette di percorrere curve strette (come i tornanti) o manovre senza necessità di effettuare incroci delle braccia.

In autostrada il cambio di corsia avviene in modo fluido e la guida su strade tortuose diventa comoda e rilassante, visto che il rapporto di demoltiplicazione dello sterzo si regola automaticamente in base alla velocità dell'auto.

Chi siede al volante - ops davanti alla cloche - della Lexus RZ 450e così equipaggiata noterà inoltre una minore oscillazione del volante quando si percorrono strade sconnesse, un controllo più facile in presenza di forte vento laterale e una maggiore stabilità quando l'auto procede in rettilineo su superfici inclinate.

Poiché la sensibilità dello sterzo è importante per la sicurezza e il controllo della guida, gli ingegneri Lexus hanno fatto in modo che il sistema fornisca ancora sensazioni e feedback, mantenendo una forte connessione tra uomo e veicolo.

Le caratteristiche di risposta dello sterzo si regolano in base alla modalità di guida selezionata e propongono un feeling (ricreato elettronicamente) ancora maggiore in settaggio Sport.

Da sottolineare che Il feedback del sistema blocca le vibrazioni indesiderate di pneumatici e freni, ma comunica con accuratezza la conformazione del manto stradale. Inoltre ricrea una segnalazione di tipo vibrazionale se vi è un problema di perdita di pressione o foratura del pneumatico. Inutile dire che Lexus ha lavorato per offrire la totale sicurezza, con processori fail-safe e un sistema di batteria di emergenza che si attiva automaticamente nel caso in cui la vettura perda l'alimentazione principale.

Quando debutterà come optional nel 2025 il sistema One Motion Grip della Lexus RZ comporterà - grazie alla forma aperta della farfalla - un diverso layout del cruscotto che risulta ancora più arioso e visibile.